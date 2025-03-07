Жирков о Дугласе: «Если сейчас сборная нигде не играет, какой смысл его вызывать? Лучше на год-два вперед наигрывать своих молодых»
Юрий Жирков не видит смысла в дебюте Дугласа Сантоса за сборную России.
Ранее родившийся в Бразилии защитник «Зенита» вошел в расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор.
«Если у нас нет левых защитников, то почему бы и нет? За нас уже играли и Фернандес, и Ари, и Гильерме.
Дуглас – хороший, высококлассный игрок, но не знаю, что будет дальше, через два-три года. Если сейчас сборная нигде не играет, какой смысл его вызывать? Я в принципе не вижу. Лучше на год-два вперед наигрывать своих молодых игроков», – сказал бывший левый защитник «Зенита» и сборной России.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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