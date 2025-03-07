Жирков о Дугласе: «Если сейчас сборная нигде не играет, какой смысл его вызывать? Лучше на год-два вперед наигрывать своих молодых»

Юрий Жирков не видит смысла в дебюте Дугласа Сантоса за сборную России.

Ранее родившийся в Бразилии защитник «Зенита » вошел в расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор.

«Если у нас нет левых защитников, то почему бы и нет? За нас уже играли и Фернандес, и Ари, и Гильерме.

Дуглас – хороший, высококлассный игрок, но не знаю, что будет дальше, через два-три года. Если сейчас сборная нигде не играет, какой смысл его вызывать? Я в принципе не вижу. Лучше на год-два вперед наигрывать своих молодых игроков», – сказал бывший левый защитник «Зенита» и сборной России.

И все же… Какое спортивное гражданство у Дугласа Сантоса?