Слушание по апелляции «Юве» на решение о выплате Роналду 9,8 млн евро перенесено на 14 мая. Оно должно было состояться 20 марта
Судебная тяжба «Ювентуса» и Криштиану Роналду отложена.
Напомним, у португальца было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Ювентусу» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса.
Позднее Роналду обратился в суд, добиваясь перечисления ему 19,9 млн евро. По итогам разбирательств туринцев обязали заплатить своему бывшему игроку 9,77 млн плюс 9% с учетом инфляции. «Ювентус» подал апелляцию на это решение.
Новое слушание должно было состояться 20 марта, но было перенесено на 14 мая этого года. Это следует из финансового отчета по итогам первой половины года, который «бьянконери» опубликовали несколько дней назад.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Calcio e Finanza
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