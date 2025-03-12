Салах перестал быть фаворитом на «Золотой мяч» после вылета «Ливерпуля» из ЛЧ. Первым у букмекеров стал Мбаппе, Винисиус вылетел из топ-3

Килиан Мбаппе стал фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2025 году.

Форвард «Реала» поднялся на первое место в рейтинге у букмекеров с коэффициентом 3.00. Мохамед Салах (3.75) опустился на вторую строчку после вылета «Ливерпуля» из Лиги чемпионов от «ПСЖ».

В топ-3 у букмекеров поднялся хавбек «Барсы» Рафинья (4.00). Винисиус из «Реала» опустился на четвертое место с коэффициентом 10.00.

Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году по версии букмекеров:

1. Килиан Мбаппе («Реал») – 3.00

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 3.75

3. Рафинья («Барселона») – 4.00

4. Винисиус Жуниор («Реал») – 10.00

5. Усман Дембеле («ПСЖ») – 15.00

6. Ламин Ямаль («Барселона») – 17.00

7. Харри Кейн («Бавария») – 19.00

8. Джуд Беллингем («Реал») – 26.00

9. Роберт Левандовски («Барселона») – 34.00

Остальные – от 41.00

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