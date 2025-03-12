Салах перестал быть фаворитом на «Золотой мяч» после вылета «Ливерпуля» из ЛЧ. Первым у букмекеров стал Мбаппе, Винисиус вылетел из топ-3
Килиан Мбаппе стал фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2025 году.
Форвард «Реала» поднялся на первое место в рейтинге у букмекеров с коэффициентом 3.00. Мохамед Салах (3.75) опустился на вторую строчку после вылета «Ливерпуля» из Лиги чемпионов от «ПСЖ».
В топ-3 у букмекеров поднялся хавбек «Барсы» Рафинья (4.00). Винисиус из «Реала» опустился на четвертое место с коэффициентом 10.00.
Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году по версии букмекеров:
1. Килиан Мбаппе («Реал») – 3.00
2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 3.75
3. Рафинья («Барселона») – 4.00
4. Винисиус Жуниор («Реал») – 10.00
5. Усман Дембеле («ПСЖ») – 15.00
6. Ламин Ямаль («Барселона») – 17.00
7. Харри Кейн («Бавария») – 19.00
8. Джуд Беллингем («Реал») – 26.00
9. Роберт Левандовски («Барселона») – 34.00
Остальные – от 41.00
«Краснодар» без еще одного трофея: Бериша выбил из Кубка дублем за 6 минут. Кордоба ужасен с пенальти
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий