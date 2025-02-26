Салах – лучший правый вингер мира по версии FourFourTwo. Ямаль – 2-й, Родриго – 4-й, Дембеле – 5-й
Мохамед Салах назван лучшим правым вингером мира.
В списке, составленном журналом FourFourTwo, футболист «Ливерпуля» занял первую строчку.
В десятку сильнейших попали:
1. Мохамед Салах, «Ливерпуль».
2. Ламин Ямаль, «Барселона».
3. Букайо Сака, «Арсенал».
4. Родриго, «Реал».
5. Усман Дембеле, «ПСЖ».
6. Майкл Олисе, «Бавария».
7. Такефуса Кубо, «Сосьедад».
8. Лерой Сане, «Бавария».
9. Бриан Мбемо, «Брентфорд».
10. Савио Морейра, «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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