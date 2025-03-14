Анфиса Чехова: «Все жены футболистов похожи друг на друга. Игроки часто выбирают девушек не душой и сердцем, а как модный аксессуар – кеды, машину, часы. Что модно у лидера, то они и копируют»

Анфиса Чехова дала совет футболистам, как выбирать девушек и строить отношения.

«Футболисты – это же командные ребята. У них что модно у лидера, то они и копируют. Все жены футболистов похожи друг на друга. За редким исключением, они все в одном стиле.

А ведь мы, женщины, все разные. И мужчинам нравится разный тип женщин. Но в футбольной команде все друг над другом ведь подтрунивают, соревнуются, кто лучше машину купил, у кого круче кроссовки и так далее.

И представим, футболист приводит девушку, с которой ему очень хорошо, но она маленькая, толстенькая и несимпатичная.

И что начинают делать его партнеры по команде? Они начинают над ним подтрунивать. Поэтому очень часто футболисты выбирают не душой и сердцем, а как модный аксессуар. Как кеды, как машину, как часы. Чтобы быть не хуже в своей команде. Выбирают девушек модного внешнего вида.

К сожалению, не складываются отношения, потому что и девушки выбирают футболистов часто из-за того, что они эффектные, известные, у них деньги есть. И футболисты выбирают не по душевным качествам, а по внешним, соответствуя своим футбольным стандартам, так скажем. А надо выбирать по душе!» – заявила телеведущая и актриса Чехова.