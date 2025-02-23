Экс-жена Кержакова Тюльпанова выложила скриншот, где он перевел ей 1 рубль алиментов. Александр показал два перевода – на рубль и на 85 тысяч: «Когда вранье – образ жизни»
Александр Кержаков обвинил бывшую жену Милану Тюльпанову во лжи.
Ранее бывший футболист сборной России и его экс-супруга неоднократно выясняли отношения в связи с выплатой алиментов. У пары есть общий сын Артемий.
22 февраля Тюльпанова выложила в соцсети видео, на котором показала, что Кержаков перевел ей 1 рубль.
«Не могу сказать, что он не платит алименты», – пошутила Милана.
Опубликовав появившиеся в СМИ заголовки в сторис, Кержаков написал: «Когда вранье – образ жизни 🤥🍷».
К этому сообщению экс-футболист прикрепил скриншот, на котором видно, что он отправил Тюльпановой два перевода: на 1 рубль и на 85 000 рублей.
Изображение: инстаграм Александра Кержакова
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport 24
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