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  • Экс-жена Кержакова Тюльпанова выложила скриншот, где он перевел ей 1 рубль алиментов. Александр показал два перевода – на рубль и на 85 тысяч: «Когда вранье – образ жизни»
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Экс-жена Кержакова Тюльпанова выложила скриншот, где он перевел ей 1 рубль алиментов. Александр показал два перевода – на рубль и на 85 тысяч: «Когда вранье – образ жизни»

Александр Кержаков обвинил бывшую жену Милану Тюльпанову во лжи.

Ранее бывший футболист сборной России и его экс-супруга неоднократно выясняли отношения в связи с выплатой алиментов. У пары есть общий сын Артемий.

22 февраля Тюльпанова выложила в соцсети видео, на котором показала, что Кержаков перевел ей 1 рубль.

«Не могу сказать, что он не платит алименты», – пошутила Милана.

Опубликовав появившиеся в СМИ заголовки в сторис, Кержаков написал: «Когда вранье – образ жизни 🤥🍷».

К этому сообщению экс-футболист прикрепил скриншот, на котором видно, что он отправил Тюльпановой два перевода: на 1 рубль и на 85 000 рублей.

Изображение: инстаграм Александра Кержакова

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport 24
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