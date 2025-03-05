«Смолов – самый красивый, Дзюба – секс, Акинфеев – симпатяга». Блогер Маш Милаш о футболистах

Блогер Мария Камова назвала самых красивых российских футболистов.

«Думаю, Смолов самый красивый. Естественно, еще Дзюба . Он секс, спорить с этим не будем.

Смолов занят. Дзюба, вроде, тоже, но пока не официально, поэтому он пока что секс. Как будет официально занят, мы с вами скажем другое.

Акинфеев еще симпатяга. Мне вообще кажется, что мужики, которые идут до конца, которые имеют цели и двигаются к чему-то, – они секс, они крутые.

Мне очень нравятся спортсмены тем, что они побеждать любят. Мне это близко», – сказала Камова, также известная как Маш Милаш.

У Камовой 1,55 млн подписчиков в YouTube, 1,7 млн – в инстаграме.