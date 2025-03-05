«Смолов – самый красивый, Дзюба – секс, Акинфеев – симпатяга». Блогер Маш Милаш о футболистах
Блогер Мария Камова назвала самых красивых российских футболистов.
«Думаю, Смолов самый красивый. Естественно, еще Дзюба. Он секс, спорить с этим не будем.
Смолов занят. Дзюба, вроде, тоже, но пока не официально, поэтому он пока что секс. Как будет официально занят, мы с вами скажем другое.
Акинфеев еще симпатяга. Мне вообще кажется, что мужики, которые идут до конца, которые имеют цели и двигаются к чему-то, – они секс, они крутые.
Мне очень нравятся спортсмены тем, что они побеждать любят. Мне это близко», – сказала Камова, также известная как Маш Милаш.
У Камовой 1,55 млн подписчиков в YouTube, 1,7 млн – в инстаграме.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости