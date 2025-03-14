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  • Джикия отсудил у застройщика 2,5 млн рублей за устранение дефектов в трех квартирах. Игрок «Химок» просил взыскать более 12,5 млн
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Джикия отсудил у застройщика 2,5 млн рублей за устранение дефектов в трех квартирах. Игрок «Химок» просил взыскать более 12,5 млн

Георгий Джикия отсудил деньги у застройщика.

31-летний защитник «Химок» отсудил у застройщика более 2,5 млн рублей, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Взыскать с ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» в пользу Джикия Георгия Тамазановича стоимость устранения недостатков объектов долевого строительства в общем размере 1 млн 983 тыс. 317 руб., 34 коп., компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 70 тыс. руб., расходы по оплате досудебной экспертизы в размере 327 тыс. 240 руб., расходы по оплате судебной экспертизы в размере 150 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины в размере 37 тыс. 833 руб.», –  говорится в материалах дела.

Исковые требования бывшего игрока «Спартака» удовлетворены частично, так как Джикия просил взыскать более 12,5 миллиона рублей.

Ранее футболист заключил три договора на участие в долевом строительстве, в соответствии с которыми застройщик обязался передать футболисту три квартиры с чистовой отделкой в категории «бизнес». Джикия обратился к специалистам компании «Строительная инквизиция» с целью проведения ими осмотра жилых помещений и выявления возможных недостатков квартир и составления заключений специалистов.

Согласно заключению эксперта, стоимость устранения недостатков составляет 7 млн 288 тыс. 912,9 руб. Кроме того, застройщиком была уменьшена площадь объектов, а также общедомового имущества. Помимо этого, система вентиляции и кондиционирования находится в нерабочем состоянии. Указанные обстоятельства и послужили основанием для обращения в суд с иском.

Иск был подан к «Специализированному застройщику «Лидер строительной отрасли», входящему в группу компаний ФСК.

Футболист просил взыскать с застройщика более 12,5 млн руб. – расходы на самостоятельное устранение недостатков в размере 7 млн 288 тыс. 912 руб., в счет уменьшения площади трех спорных объектов 3 млн 760 тыс. руб., в счет уменьшения прав на долю в общедомовом имуществе более 2 млн руб., а также обязать устранить нарушения договора долевого строительства.

Ранее стало известно, что Георгий отсудил у застройщика 3,9 млн рублей за неготовые в установленный срок шесть квартир. Шесть договоров на строительство квартир были заключены в 2021 году, квартиры были сданы не в установленный договором срок.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
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