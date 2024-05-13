Джикия снова подал в суд на застройщика за несдачу в срок 6 квартир. Иск о защите прав потребителей рассмотрят 10 июня

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес происшествия Георгий Джикия деньги Футбол

Капитан «Спартака» Георгий Джикия опять подал в суд на компанию-застройщика.

Джикия приобрел шесть квартир в Москве в строящемся доме на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках. Дом должны были сдать в середине прошлого года, но этого не случилось.

Тогда защитник подал в суд на ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли»» и потребовал выплатить компенсацию 6,8 млн рублей.

Суд встал на сторону Георгия и в феврале 2024 года взыскал по иску 2 600 000 рублей неустойки, штраф – 1 302 500 рублей, госпошлину в размере 21 500 рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Спустя несколько месяцев Джикия опять отправился в суд. Теперь Тушинский суд рассмотрит иск Джикии о защите прав потребителей 10 июня.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А какое это отношение имеет к спорту?!
Ну подал и подал.
Вернее это юристы подают по доверенности от его имени.
+40
0
+40
Ответ Caniball
А какое это отношение имеет к спорту?! Ну подал и подал. Вернее это юристы подают по доверенности от его имени.
Никакого. Как и половина остальной ##### здесь)
+16
0
+16
Почти 4 миллиона компенсации взыскал с застройщика и снова в суд пошел. Теперь понятно почему Джикия играть перестал, он похоже себе новый источник дохода нашел!
+14
-7
+7
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
С чего ли? Обычная ситуация, когда застройщики в срок не сдают жилье и платят по суду за просрочки. Джикия такой же гражданин РФ, как и все с такими же правами. Или он должен простить, потому что богатый?)
+7
-1
+6
Вот это ничего себе спортивная новость.
+5
-1
+4
Теряет деньги. Хотел быстро сделать ремонт и сдавать.
+3
0
+3
А название-то какое у застройщика - "Лидер строительной отрасли" !
+2
0
+2
на лишний вес лучше бы подал в суд
+1
0
+1
Не пропил, уже хорошо
+1
0
+1
Ответ Ivas715
С чего ли? Обычная ситуация, когда застройщики в срок не сдают жилье и платят по суду за просрочки. Джикия такой же гражданин РФ, как и все с такими же правами. Или он должен простить, потому что богатый?)
На сколько я знаю в 24 году введён мараторий. Застройщик может не сдавать жильё в срок и не платить штрафы
+2
-1
+1
Ответ Ovi174
Почти 4 миллиона компенсации взыскал с застройщика и снова в суд пошел. Теперь понятно почему Джикия играть перестал, он похоже себе новый источник дохода нашел!
Ну вы бы без квартиры и денег остались - уверен, шуток и острот на эту тему в вашем исполнении сильно поубавилось.
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Честный контроль
Комментарий удален модератором
А кто говорил что Лукойл бедная компания?

«Текущая рыночная капитализация компании Лукойл составляет 5 352 млрд руб»

Это явно какие-то недалекие были)
0
0
0
Ответ Caniball
А какое это отношение имеет к спорту?! Ну подал и подал. Вернее это юристы подают по доверенности от его имени.
Всё просто, ради хайпа и попытки набросить на вентилятор..
0
0
0
уз ты ! какой он защитник!))
0
0
0
вернее начало заметки
0
0
0
Всё равно не играет, есть время на доп. доход
0
0
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий