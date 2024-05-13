Джикия снова подал в суд на застройщика за несдачу в срок 6 квартир. Иск о защите прав потребителей рассмотрят 10 июня
Капитан «Спартака» Георгий Джикия опять подал в суд на компанию-застройщика.
Джикия приобрел шесть квартир в Москве в строящемся доме на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках. Дом должны были сдать в середине прошлого года, но этого не случилось.
Тогда защитник подал в суд на ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли»» и потребовал выплатить компенсацию 6,8 млн рублей.
Суд встал на сторону Георгия и в феврале 2024 года взыскал по иску 2 600 000 рублей неустойки, штраф – 1 302 500 рублей, госпошлину в размере 21 500 рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.
Спустя несколько месяцев Джикия опять отправился в суд. Теперь Тушинский суд рассмотрит иск Джикии о защите прав потребителей 10 июня.
Ну подал и подал.
Вернее это юристы подают по доверенности от его имени.
«Текущая рыночная капитализация компании Лукойл составляет 5 352 млрд руб»
Это явно какие-то недалекие были)