Джикия требует взыскать более 13 млн рублей с застройщика за несдачу в срок 6 квартир

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес происшествия Георгий Джикия деньги Футбол

Капитан «Спартака» Георгий Джикия хочет взыскать более 13 млн с застройщика.

Ранее стало известно, что защитник «Спартака» повторно подал в суд на компанию-застройщика за несоблюдение сроков сдачи объектов недвижимости. 

Как сообщила пресс-секретарь Тушинского районного суда столицы Марина Свиридова, Георгий Джикия подал иск, попросив взыскать более 13 миллионов рублей с компании-застройщика.

«Истец просит взыскать расходы на самостоятельное устранение недостатков в размере 7 млн 288 тысяч 912 рублей, взыскать в счет уменьшения площади трех спорных объектов 3 млн 760 тысяч рублей, в счет уменьшения прав на долю в общедомовом имуществе более 2 млн руб, а также обязать устранить нарушения договора долевого строительства», – пояснила пресс-секретарь.

Иск подан к ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли», входящему в группу компаний ФСК. Судебное заседание состоится 10 июня.

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26 комментариев
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Всё что я знаю о квартирах Джикии я знаю не по своей воле
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Обманутые болельщики Спартака тоже имеют право потребовать денег с Джикии и других игроков команды)
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Ответ umnik3
Самая тупая сейчас инвестиция - в бетонометры. 4-6% в рубле в год.
Зато надежно.
Дмитрий Хлестов так же в 1990-е вложился, к концу карьеры у него было около 10 квартир, сейчас на жизнь не жалуется, живет в свое удовольствие.
+7
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+6
Истец просит взыскать расходы на самостоятельное устранение недостатков в размере 7 млн 288 тысяч 912 рублей

А вы думаете почему Джикия сдал? Да он сам ремонт делал в 6 квартирах, устранял недостатки застройщика. Какие уж тут тренировки...
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Ответ Гиперактивный осьминог
Сколько можно высасывать то Реально пост ведь будет через год - "Шесть квартир Джикии - где они сейчас?"
Где-где?! По тому же адресу!
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Георгий решил недополученные премиальные получить с застройщика.
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Теперь мне стало понятно, почему он не играет...
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ФСК Лидер - хреновый застройщик выходит?
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Опытные люди сейчас новостройки не покупают. Если есть деньги, покупают дома постройки 40 - 50 летней давности. Меняют трубы, сантехнику, сам дом строился прилично. Теперь строят карточные домики, недостатков тьма, слышимость охрененная, а цены задраны до небес.
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+1
Ответ Гиперактивный осьминог
Всё что я знаю о квартирах Джикии я знаю не по своей воле
Ему явно не до футбола.
+1
0
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Опытные люди сейчас новостройки не покупают. Если есть деньги, покупают дома постройки 40 - 50 летней давности. Меняют трубы, сантехнику, сам дом строился прилично. Теперь строят карточные домики, недостатков тьма, слышимость охрененная, а цены задраны до небес.
Живу в трехкомнатной сталинке и подтверждаю твои слова. Потолки 3.20, стены толстые - я в принципе за много лет ни разу не слышал ни одного соседа. Сочувствую тем кто вынужден жить в ужасных панельках - это мучение
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Ответ Ебздрогыч
Истец просит взыскать расходы на самостоятельное устранение недостатков в размере 7 млн 288 тысяч 912 рублей А вы думаете почему Джикия сдал? Да он сам ремонт делал в 6 квартирах, устранял недостатки застройщика. Какие уж тут тренировки...
Сам бы ремонтировал, каждую копеечку считал бы, нападающих с перфоратором встречал, за премиальные)
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Ответ umnik3
Все равно, 4-6% - стабильно мало. Потом, управлять 10 квартирами, считая ремонты и пр. сложно. Нужна управляшка, а это тоже минус некоторый. Но 10 квартир - лучше чем ничего или одна))
Ну это все понятно. Но даже сдавая 10 однушек по 50 тыс, ты будешь иметь 500 тыс в месяц. На жизнь хватит.

Думаю, это не единственная инвестиция Джикии со 100-миллионного контракта. Там наверняка и какие-нибудь рестораны, лофты, акции имеются. Можем не переживать за него. ;)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Если все время считать упущенную альтернативную выгоду, то никогда не будешь в виртуальном плюсе. Хорошо вложиться в биткоин 10 лет назад. ;))) Еще можно другие альтернативы посчитать — вложиться в МММ или в рулетку казино (как Вася Баранов) или в нефтяной завод под Воронежем (как Кержаков). А выглядело перспективно в свое время. ;) Чтобы успешно вкладываться в акции, нужно иметь очень много разных знаний в самых различных областях (экономика, финансы, юриспруденция, технологии, маркетинг), чего футболисты по определению иметь не могут. Поэтому недвижимость — нормальный вариант для них. Он же не в особняки на рублевке вкладывается (которые дорого содержать), а в квартиры, которые проще сдавать, получая стабильный доход (повесив коммуналку на жильцов).
Все равно, 4-6% - стабильно мало. Потом, управлять 10 квартирами, считая ремонты и пр. сложно. Нужна управляшка, а это тоже минус некоторый. Но 10 квартир - лучше чем ничего или одна))
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Ответ umnik3
Надежно?)) Надо считать доходы минус расходы, время эскпозиции и тд. А еще - opportunity cost, в смысле, что вложив эти деньги в альтернативные вариатны( во времена Хлестова в акции того же Сбера или Газпрома), он бы был мильтимиллионером долларовым. Хлестова знаю лично, он за Скопу Железнодорожный, Московской области играл в свое время, после окончания карьеры. Барези, одно слово))
Если все время считать упущенную альтернативную выгоду, то никогда не будешь в виртуальном плюсе. Хорошо вложиться в биткоин 10 лет назад. ;)))

Еще можно другие альтернативы посчитать — вложиться в МММ или в рулетку казино (как Вася Баранов) или в нефтяной завод под Воронежем (как Кержаков). А выглядело перспективно в свое время. ;)

Чтобы успешно вкладываться в акции, нужно иметь очень много разных знаний в самых различных областях (экономика, финансы, юриспруденция, технологии, маркетинг), чего футболисты по определению иметь не могут. Поэтому недвижимость — нормальный вариант для них. Он же не в особняки на рублевке вкладывается (которые дорого содержать), а в квартиры, которые проще сдавать, получая стабильный доход (повесив коммуналку на жильцов).
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Зато надежно. Дмитрий Хлестов так же в 1990-е вложился, к концу карьеры у него было около 10 квартир, сейчас на жизнь не жалуется, живет в свое удовольствие.
Надежно?)) Надо считать доходы минус расходы, время эскпозиции и тд. А еще - opportunity cost, в смысле, что вложив эти деньги в альтернативные вариатны( во времена Хлестова в акции того же Сбера или Газпрома), он бы был мильтимиллионером долларовым.

Хлестова знаю лично, он за Скопу Железнодорожный, Московской области играл в свое время, после окончания карьеры. Барези, одно слово))
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Ответ Михаил1970
Обманутые болельщики Спартака тоже имеют право потребовать денег с Джикии и других игроков команды)
Они сами обманываться рады.
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Ну правильно, эти застройщики ещё те махинаторы, сколько людей обманывают, без денег оставляют. Да и тут вряд ли Джикии много денег вернут) Ну а то что у Джикии столько денег... Он их точно не украл, никого не обманул, сам он в этом точно не виноват, спрашивать надо с тех кто ему такие деньги платит...
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У нас в колхозе тоже бакланы думают что лучшие инвестиции- это накупить квартир. А умные думают иначе.
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Еще раз пять эту «новость» нужно запостить! Спортс? Редакторы? Не надоело?
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Пока другие играют в футбол)
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Ну подал и получит скорее всего неустойку, а дальше то что
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На хинкали хватит)
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РФС должен вручить ему приз "Инвестор года".
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