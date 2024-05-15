Джикия требует взыскать более 13 млн рублей с застройщика за несдачу в срок 6 квартир
Капитан «Спартака» Георгий Джикия хочет взыскать более 13 млн с застройщика.
Ранее стало известно, что защитник «Спартака» повторно подал в суд на компанию-застройщика за несоблюдение сроков сдачи объектов недвижимости.
Как сообщила пресс-секретарь Тушинского районного суда столицы Марина Свиридова, Георгий Джикия подал иск, попросив взыскать более 13 миллионов рублей с компании-застройщика.
«Истец просит взыскать расходы на самостоятельное устранение недостатков в размере 7 млн 288 тысяч 912 рублей, взыскать в счет уменьшения площади трех спорных объектов 3 млн 760 тысяч рублей, в счет уменьшения прав на долю в общедомовом имуществе более 2 млн руб, а также обязать устранить нарушения договора долевого строительства», – пояснила пресс-секретарь.
Иск подан к ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли», входящему в группу компаний ФСК. Судебное заседание состоится 10 июня.
Дмитрий Хлестов так же в 1990-е вложился, к концу карьеры у него было около 10 квартир, сейчас на жизнь не жалуется, живет в свое удовольствие.
А вы думаете почему Джикия сдал? Да он сам ремонт делал в 6 квартирах, устранял недостатки застройщика. Какие уж тут тренировки...
Думаю, это не единственная инвестиция Джикии со 100-миллионного контракта. Там наверняка и какие-нибудь рестораны, лофты, акции имеются. Можем не переживать за него. ;)
Еще можно другие альтернативы посчитать — вложиться в МММ или в рулетку казино (как Вася Баранов) или в нефтяной завод под Воронежем (как Кержаков). А выглядело перспективно в свое время. ;)
Чтобы успешно вкладываться в акции, нужно иметь очень много разных знаний в самых различных областях (экономика, финансы, юриспруденция, технологии, маркетинг), чего футболисты по определению иметь не могут. Поэтому недвижимость — нормальный вариант для них. Он же не в особняки на рублевке вкладывается (которые дорого содержать), а в квартиры, которые проще сдавать, получая стабильный доход (повесив коммуналку на жильцов).
Хлестова знаю лично, он за Скопу Железнодорожный, Московской области играл в свое время, после окончания карьеры. Барези, одно слово))