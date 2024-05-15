Джикия требует взыскать более 13 млн рублей с застройщика за несдачу в срок 6 квартир

Капитан «Спартака» Георгий Джикия хочет взыскать более 13 млн с застройщика.

Ранее стало известно, что защитник « » повторно подал в суд на компанию-застройщика за несоблюдение сроков сдачи объектов недвижимости.

Как сообщила пресс-секретарь Тушинского районного суда столицы Марина Свиридова, подал иск, попросив взыскать более 13 миллионов рублей с компании-застройщика.

«Истец просит взыскать расходы на самостоятельное устранение недостатков в размере 7 млн 288 тысяч 912 рублей, взыскать в счет уменьшения площади трех спорных объектов 3 млн 760 тысяч рублей, в счет уменьшения прав на долю в общедомовом имуществе более 2 млн руб, а также обязать устранить нарушения договора долевого строительства», – пояснила пресс-секретарь.

Иск подан к ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли», входящему в группу компаний ФСК. Судебное заседание состоится 10 июня.