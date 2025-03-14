Суарес продлил результативную серию (4+5) до 5 матчей. Форвард «Интер Майами» забил «Кавальеру»

Луис Суарес совершил голевые действия в 5-м матче подряд.

Форвард «Интер Майами » реализовал пенальти в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с ямайским «Кавальером» (2:0).

Таким образом, результативная серия (4+5) 38-летнего уругвайца достигла 5 игр. Всего в сезоне Суарес провел 7 матчей. Подробнее его статистика – здесь .