Суарес продлил результативную серию (4+5) до 5 матчей. Форвард «Интер Майами» забил «Кавальеру»
Луис Суарес совершил голевые действия в 5-м матче подряд.
Форвард «Интер Майами» реализовал пенальти в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с ямайским «Кавальером» (2:0).
Таким образом, результативная серия (4+5) 38-летнего уругвайца достигла 5 игр. Всего в сезоне Суарес провел 7 матчей. Подробнее его статистика – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
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