«Интер Майами» в меньшинстве победил «Шарлотт». Месси не сыграл в 3-м матче подряд, у Суареса 3+5 в четырех последних играх

Лионель Месси пропустил матч «Майами», который клуб выиграл в меньшинстве.

Сегодня «Интер Майами » обыграл «Шарлотт » (1:0) в рамках регулярного чемпионата МЛС . С 38-й минуты клуб из Майами играл в меньшинстве после удаления вратаря Оскара Устари .

Единственный гол на 46-й минуте забил Тадео Альенде с передачи Луиса Суареса, который набрал 8 (3 гола, 5 ассистов) очков по системе «гол+пас» в четырех последних матчах во всех турнирах.

Нападающий «Интера» Лионель Месси , пропустивший 2 последних матчах из-за перенапряжения мышц, сегодня попал в заявку, но провел всю игру в запасе.