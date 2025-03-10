Матч окончен
«Интер Майами» в меньшинстве победил «Шарлотт». Месси не сыграл в 3-м матче подряд, у Суареса 3+5 в четырех последних играх
Лионель Месси пропустил матч «Майами», который клуб выиграл в меньшинстве.
Сегодня «Интер Майами» обыграл «Шарлотт» (1:0) в рамках регулярного чемпионата МЛС. С 38-й минуты клуб из Майами играл в меньшинстве после удаления вратаря Оскара Устари.
Единственный гол на 46-й минуте забил Тадео Альенде с передачи Луиса Суареса, который набрал 8 (3 гола, 5 ассистов) очков по системе «гол+пас» в четырех последних матчах во всех турнирах.
Нападающий «Интера» Лионель Месси, пропустивший 2 последних матчах из-за перенапряжения мышц, сегодня попал в заявку, но провел всю игру в запасе.
США. МЛС 9 марта 20:00
Регулярный чемпионатChase Stadium
Матч завершен
1
1 - 0
-XG-
0
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости