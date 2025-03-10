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  • «Интер Майами» в меньшинстве победил «Шарлотт». Месси не сыграл в 3-м матче подряд, у Суареса 3+5 в четырех последних играх
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«Интер Майами» в меньшинстве победил «Шарлотт». Месси не сыграл в 3-м матче подряд, у Суареса 3+5 в четырех последних играх

Лионель Месси пропустил матч «Майами», который клуб выиграл в меньшинстве.

Сегодня «Интер Майами» обыграл «Шарлотт» (1:0) в рамках регулярного чемпионата МЛС. С 38-й минуты клуб из Майами играл в меньшинстве после удаления вратаря Оскара Устари.

Единственный гол на 46-й минуте забил Тадео Альенде с передачи Луиса Суареса, который набрал 8 (3 гола, 5 ассистов) очков по системе «гол+пас» в четырех последних матчах во всех турнирах.

Нападающий «Интера» Лионель Месси, пропустивший 2 последних матчах из-за перенапряжения мышц, сегодня попал в заявку, но провел всю игру в запасе.

США. МЛС 9 марта 20:00
Регулярный чемпионат
Chase Stadium
Интер Майами
Матч завершен
1
1 - 0
-XG-
0
Шарлотт
Коэффициенты
Матч окончен
Брайт
90’
+2’
86’
Patrick K. Agyemang   Kerwin Andrés Calderón Vargas
82’
Маланда
Альенде   Мартинес
81’
77’
Пеп Бьель   Уильямсон
77’
Бронико   Тавареш
67’
Абада   Горно
Сеговия   Руис
60’
Суарес   Редондо
60’
  Альенде
46’
Авилес   Фрэй
46’
2тайм
Перерыв
Суарес
44’
Кремаски   Риос
41’
Устари
38’
Авилес
30’
Интер Майами:
Устари, Альба, Аллен, Авилес (Фрэй, 46), Лухан, Бускетс, Брайт, Сеговия (Руис, 60), Альенде (Мартинес, 81), Кремаски (Риос, 41), Суарес (Редондо, 60), Риос, Фрэй, Мартинес, Грессель, Моралес, Руис, Редондо, Афонсо, Месси
1тайм
Шарлотт:
Кахлина, Рим, Маланда, Бирн, Privett, Бронико (Тавареш, 77), Вествуд, Пеп Бьель (Уильямсон, 77), Заа, Абада (Горно, 67), Agyemang (Calderón Vargas, 86), Бингэм, Туилома, Petkovic, Scardina, Уильямсон, Calderón Vargas, Smalls, Тавареш, Горно
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoШарлотт
logoОскар Устари
logoМЛС
logoТадео Альенде
logoЛуис Суарес
logoИнтер Майами
logoЛионель Месси
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