Суарес забил в 3-м матче подряд. У форварда «Интер Майами» 3+4 в 5 играх
Луис Суарес продлил голевую серию до трех матчей.
Форвард «Интер Майами» забил гол в первой игре 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Кавальером» (2:0).
Всего в 5 матчах сезона во всех турнирах на счету 38-летнего уругвайца 3 гола и 4 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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