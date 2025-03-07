Суарес забил в 3-м матче подряд. У форварда «Интер Майами» 3+4 в 5 играх

Луис Суарес продлил голевую серию до трех матчей.

Форвард «Интер Майами » забил гол в первой игре 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Кавальером» (2:0).

Всего в 5 матчах сезона во всех турнирах на счету 38-летнего уругвайца 3 гола и 4 ассиста.