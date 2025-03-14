У «МЮ» 25 ударов, 10 – в створ и xG 4,02 против «Сосьедада». Это лучшие результаты при Амориме
«Манчестер Юнайтед» нанес 25 ударов по воротам «Реал Сосьедад» (4:1).
10 ударов пришлись в створ, показатель xG (ожидаемые голы) составил 4,02. Все три показателя – лучшие за матч под руководством Рубена Аморима.
«Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, победив «Сосьедад» по сумме двух матчей – 1:1 и 4:1.
Следующий матч у «МЮ» в воскресенье – против «Лестера» в АПЛ.
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