У «МЮ» 25 ударов, 10 – в створ и xG 4,02 против «Сосьедада». Это лучшие результаты при Амориме

«Манчестер Юнайтед» нанес 25 ударов по воротам «Реал Сосьедад» (4:1).

10 ударов пришлись в створ, показатель xG (ожидаемые голы) составил 4,02. Все три показателя – лучшие за матч под руководством Рубена Аморима .

«Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, победив «Сосьедад» по сумме двух матчей – 1:1 и 4:1.

Следующий матч у «МЮ » в воскресенье – против «Лестера» в АПЛ .