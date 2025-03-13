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  • Дарья Карпина: «У Валерия Георгиевича с Дзюбой больше медийный конфликт, чем на самом деле. Он всегда говорил: кто забивает, что-то демонстрирует – будем вызывать»
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Дарья Карпина: «У Валерия Георгиевича с Дзюбой больше медийный конфликт, чем на самом деле. Он всегда говорил: кто забивает, что-то демонстрирует – будем вызывать»

Жена Валерия Карпина высказалась о его конфликте с Артемом Дзюбой.

Нападающий «Акрона»  был вызван в сборную России на ближайший тренировочный сбор.

– Валера сам звонил Дзюбе?

– Конечно, он всегда со всеми футболистами разговаривает сам. Это конфликт больше такой медийный, чем имеет место на самом деле.

Валерий Георгиевич всегда говорил: кто забивает, кто что-то там демонстрирует – будем вызывать, а почему нет? – сказала Дарья Карпина в эфире «Матч ТВ».

Жена Карпина о Дзюбе в сборной: «Меня Валерий Георгиевич регулярно вызывает, хотя мне тоже за 30. Мы с Артемом примерно ровесники»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoМатч ТВ
logoАртем Дзюба
logoВалерий Карпин
Дарья Карпина
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