Дарья Карпина: «У Валерия Георгиевича с Дзюбой больше медийный конфликт, чем на самом деле. Он всегда говорил: кто забивает, что-то демонстрирует – будем вызывать»

Жена Валерия Карпина высказалась о его конфликте с Артемом Дзюбой.

Нападающий «Акрона » был вызван в сборную России на ближайший тренировочный сбор.

– Валера сам звонил Дзюбе?

– Конечно, он всегда со всеми футболистами разговаривает сам. Это конфликт больше такой медийный, чем имеет место на самом деле.

Валерий Георгиевич всегда говорил: кто забивает, кто что-то там демонстрирует – будем вызывать, а почему нет? – сказала Дарья Карпина в эфире «Матч ТВ ».

Жена Карпина о Дзюбе в сборной: «Меня Валерий Георгиевич регулярно вызывает, хотя мне тоже за 30. Мы с Артемом примерно ровесники»