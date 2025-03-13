Дарья Карпина: «У Валерия Георгиевича с Дзюбой больше медийный конфликт, чем на самом деле. Он всегда говорил: кто забивает, что-то демонстрирует – будем вызывать»
Жена Валерия Карпина высказалась о его конфликте с Артемом Дзюбой.
Нападающий «Акрона» был вызван в сборную России на ближайший тренировочный сбор.
– Валера сам звонил Дзюбе?
– Конечно, он всегда со всеми футболистами разговаривает сам. Это конфликт больше такой медийный, чем имеет место на самом деле.
Валерий Георгиевич всегда говорил: кто забивает, кто что-то там демонстрирует – будем вызывать, а почему нет? – сказала Дарья Карпина в эфире «Матч ТВ».
Жена Карпина о Дзюбе в сборной: «Меня Валерий Георгиевич регулярно вызывает, хотя мне тоже за 30. Мы с Артемом примерно ровесники»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости