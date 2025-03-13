Тренер «Акрона» Тедеев о вызове Дзюбы в сборную: «Закономерно, предельно профессионально, честно, мудро и радостно»
Тренер «Акрона» пятью словами описал вызов Артема Дзюбы в сборную России.
«С одной стороны, был приятно удивлен, а с другой – это закономерно, предельно профессионально, честно, мудро и радостно. Мне кажется, что он игрок национальной команды России. Я ему пожелал удачи и сказал, что он это заслужил. Я думаю, что это объективное решение, на сегодняшний день Артем забил достаточно мячей, много отдал голевых передач, делает много полезного.
Он находится в нормальном спортивном состоянии. В данной ситуации мне приятно, я горд, что работаю с таким профессионалом и футболистом. Валерий Георгиевич проявил в высшей степени мудрость. Для меня это пример, как тренер сборной демонстрирует правильный подход с точки зрения выбора футболистов», – сказал Заур Тедеев.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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