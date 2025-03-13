Геннадий Орлов: «Перед «Зенитом» очень сложная задача – нейтрализовать Барко. Он ведет игру «Спартака», держит темп все 90 минут. Как его встречать, какие ловушки ставить – забота тренерского штаба»
«У «Зенита» сейчас очень сложная задача – как нейтрализовать Барко. Он же ведет игру «Спартака». И посмотрите, как физически готов: держит темп все 90 минут, а если надо, то и больше. Он все время развивает атаку. Как его встречать, какие ловушки ставить – ох какая это забота тренерского штаба «Зенита»! Но если Семак решит проблему Барко, это будет успех.
Мне кажется, «Спартак» сегодня в большей степени зависит от Барко, чем «Зенит» – от Вендела. У аргентинца рядом игроки, с которыми он очень хорошо взаимодействует. Маркиньос очень хорош, Угальде забивной, плюс Бонгонда. У них этот квартет – дай бог. В чем их сила? Они очень много перемещаются, играют без мяча. Футболист за матч в лучшем случае минуту-полторы проводит с мячом – остальное время он бегает. А чтобы открываться в нужных зонах, нужно много сил», – сказал комментатор.
«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ в воскресенье.
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