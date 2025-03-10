Орлов о Барко с «Рубином»: «Неутомимый – 90-я минута, а он пашет, обостряет. А как он пробил с точки паненкой? Вот это мастерство. Смолов на домашнем ЧМ так исполнить не смог»

Геннадий Орлов восхитился игрой Эсекиэля Барко за «Спартак».

Красно-белые провели матч с «Рубином» (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ .

«Барко вновь произвел сильное впечатление. Неутомимый. Как ведет игру! 90-я минута, а он пашет, обостряет. Молодец.

А как он пробил с точки паненкой? Вот это и называется мастерство. Федя Смолов , увы, на домашнем чемпионате мира так исполнить не смог...» – заявил комментатор Геннадий Орлов .

Ранее Смолов рассказывал, что обращался за помощью психолога после нереализованного 11-метрового удара в серии пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии – форвард пробил «паненкой», вратарь Даниэль Субашич отразил удар. В итоге Хорватия прошла в полуфинал.

Орлов о «Спартаке» и 1:2 с «Рубином»: «Почему не подписали Даку, а сделали ставку на Гарсию? Реализация албанца решила исход, это игрок уровня Кордобы»