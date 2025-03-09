«Спартак» и «Рубин» забили 3 гола в 1-м тайме. На это давали коэффициент 8.60

«Спартак» играет в гостях с «Рубином» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2, перерыв).

На 7-й минуте счет открыл Мирлинд Даку. На 28-й он удвоил преимущество «Рубина». На 42-й Эсекиэль Барко отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Таким образом, команды забили 3 гола за первый тайм. На тотал больше 2,5 до перерыва букмекеры давали коэффициент 8.60.

В лайве на тотал больше 4 голов можно поставить за 1.35.

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