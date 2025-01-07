Бышовец о Тюкавине: «Ничем не уступает Угальде и Кордобе, его качества даже разнообразнее. Стабильно провести два сезона подряд – это очень сложно»
22-летний нападающий забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи в 18 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ. В прошлом сезоне у него было 15+9 в 30 играх.
«Перепады в игре Тюкавина естественны. Все-таки стабильно провести два сезона подряд – это очень сложно, учитывая, что к нему постоянное и повышенное внимание. Также нужно учитывать физическое, психологическое состояние футболиста и травмы. Но при этом мне кажется, что его игра и сильные качества остаются на хорошем уровне.
На мой взгляд, Тюкавин ничем не уступает Угальде и Кордобе. Я бы даже сказал, что его качества даже разнообразнее.
Константин все-таки больше футболист, который играет на команду и на партнеров. И вот эта его разносторонность влияет на результаты клуба», – сказал заслуженный тренер СССР.
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