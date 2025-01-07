Бышовец о Тюкавине: «Ничем не уступает Угальде и Кордобе, его качества даже разнообразнее. Стабильно провести два сезона подряд – это очень сложно»

Анатолий Бышовец высоко оценил форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

22-летний нападающий забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи в 18 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ . В прошлом сезоне у него было 15+9 в 30 играх.

«Перепады в игре Тюкавина естественны. Все-таки стабильно провести два сезона подряд – это очень сложно, учитывая, что к нему постоянное и повышенное внимание. Также нужно учитывать физическое, психологическое состояние футболиста и травмы. Но при этом мне кажется, что его игра и сильные качества остаются на хорошем уровне.

На мой взгляд, Тюкавин ничем не уступает Угальде и Кордобе . Я бы даже сказал, что его качества даже разнообразнее.

Константин все-таки больше футболист, который играет на команду и на партнеров. И вот эта его разносторонность влияет на результаты клуба», – сказал заслуженный тренер СССР.