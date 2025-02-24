Приход Глебова укрепит позиции «Динамо» в чемпионской гонке, считает Бышовец: «Игрок высокого уровня для РПЛ, с лидерскими качествами. Усилит команду»
Анатолий Бышовец оценил трансфер Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо».
«Укрепит ли приход Глебова позиции «Динамо» в чемпионской гонке? Думаю, да. Глебов — игрок высокого уровня для нашего чемпионата, опытный парень с лидерскими качествами.
Важный момент, как он адаптируется в новой команде, но, думаю, все должно быть хорошо. Часть партнеров он знает по сборной, а с частью познакомится сейчас.
Конечно, нельзя предвидеть, как этот трансфер повлияет на игру «Динамо», но пока кажется, что Глебов усилит команду», — сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости