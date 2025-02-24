Приход Глебова укрепит позиции «Динамо» в чемпионской гонке, считает Бышовец: «Игрок высокого уровня для РПЛ, с лидерскими качествами. Усилит команду»

Анатолий Бышовец оценил трансфер Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо».

«Укрепит ли приход Глебова позиции «Динамо » в чемпионской гонке? Думаю, да. Глебов — игрок высокого уровня для нашего чемпионата, опытный парень с лидерскими качествами.

Важный момент, как он адаптируется в новой команде, но, думаю, все должно быть хорошо. Часть партнеров он знает по сборной, а с частью познакомится сейчас.

Конечно, нельзя предвидеть, как этот трансфер повлияет на игру «Динамо», но пока кажется, что Глебов усилит команду», — сказал бывший тренер сборной России.