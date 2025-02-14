Дешам о Мбаппе: «Он полностью восстановился. На Евро было несколько факторов: другой игровой ритм после «ПСЖ» и травма носа»

Дидье Дешам ответил на вопрос о Килиане Мбаппе.

– Увидим ли мы прежнего Мбаппе?

– Он полностью восстановил свои физические кондиции. На Евро, опять же, было несколько факторов: другой игровой ритм последних месяцев в Париже и травма носа, которая могла бы вовсе оставить его вне турнира. Его тело не успевало полностью восстановиться.

Его мысли заняты многими вещами. Он привлекает к себе много внимания – и когда команда играет хорошо, и когда у нее не все идет гладко.

– Вы много общались с ним? Ездили ли вы в Мадрид?

– Да, мы общались. Но я всегда так делаю, раньше я общался и с Антуаном Гризманном. Между сборами, без какого-то планирования, у нас могут происходить такие беседы.

– На этом уровне Мбаппе меняет все для сборной Франции?

– Очевидно. Но на Евро он был не единственным – большинство атакующих игроков не находились в оптимальной форме по разным причинам, и это повлияло на наше выступление, – сказал главный тренер сборной Франции.

На Евро-2024 сборная Франции уступила команде Испании на стадии полуфинала (1:2).