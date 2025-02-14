Дешам о Мбаппе: «Он полностью восстановился. На Евро было несколько факторов: другой игровой ритм после «ПСЖ» и травма носа»
– Увидим ли мы прежнего Мбаппе?
– Он полностью восстановил свои физические кондиции. На Евро, опять же, было несколько факторов: другой игровой ритм последних месяцев в Париже и травма носа, которая могла бы вовсе оставить его вне турнира. Его тело не успевало полностью восстановиться.
Его мысли заняты многими вещами. Он привлекает к себе много внимания – и когда команда играет хорошо, и когда у нее не все идет гладко.
– Вы много общались с ним? Ездили ли вы в Мадрид?
– Да, мы общались. Но я всегда так делаю, раньше я общался и с Антуаном Гризманном. Между сборами, без какого-то планирования, у нас могут происходить такие беседы.
– На этом уровне Мбаппе меняет все для сборной Франции?
– Очевидно. Но на Евро он был не единственным – большинство атакующих игроков не находились в оптимальной форме по разным причинам, и это повлияло на наше выступление, – сказал главный тренер сборной Франции.
На Евро-2024 сборная Франции уступила команде Испании на стадии полуфинала (1:2).
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