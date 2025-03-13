Итурральде о двойном касании Альвареса при пенальти: «Было бы здорово, если бы показали кадры. У ВАР есть возможность увеличить изображение»

Итурральде оценил двойное касание мяча Хулианом Альваресом в серии пенальти.

Форвард «Атлетико » поскользнулся перед ударом в ворота «Реала» и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«Реал» обыграл «Атлетико» в ответном матча 1/8 финала Лиги чемпионов в серии 11-метровых (0:1, 4:2 по пен., первая игра – 2:1).

«В комнате ВАР есть возможность увеличить изображение. Я не верю в конспирологию. Пожалуй, он дважды коснулся мяча, но было бы здорово, если бы показали кадры», – сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес .

ВАР отменил забитый пенальти Альвареса – из-за двойного касания. Что за правило помогло «Реалу»?