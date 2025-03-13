Фанаты «Атлетико» бросили в Беллингема бутылку с трибун. Хавбек «Реала» отбил ее головой

Фанаты «Атлетико» бросили в Джуда Беллингема бутылку с трибун.

Инцидент произошел после окончания матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал » прошел в следующий раунд (0:1, 4:2 по пенальти, первая игра – 2:1).

Когда футболисты «Реала» подошли к трибунам «Метрополитано», чтобы поприветствовать своих болельщиков, с соседних секторов в них полетели пластиковые бутылки.

Увидев, что в его сторону летит бутылка, Беллингем подпрыгнул и отбил ее головой.

«Реал» сыграет с «Арсеналом» в 1/4 финала ЛЧ, «Барселона» – с «Боруссией», «ПСЖ» – с «Астон Виллой», «Бавария» – с «Интером»

Куртуа о серии пенальти с «Атлетико»: «Я заметил, что Альварес коснулся мяча дважды, и сообщил об этом судье. Им немного не повезло»