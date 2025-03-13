Анчелотти о победе «Реала» над «Атлетико»: «Пенальти – лотерея. Хотели поставить Эндрика бить пятым – он не особо обрадовался. Решили, что Рюдигер более собран»

Карло Анчелотти назвал пенальти лотереей после победы «Реала» над «Атлетико».

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

О незасчитанном ударе Альвареса в серии пенальти

«Да уж. Ух. Это очень странно, да. Он сделал два касания, бьет правой, а затем касается мяча левой ногой. Это лотерея, мы знаем это».

О матче

«Это была сложная игра, потому что «Атлетико » забил на первой минуте. Динамика немного изменилась, они очень хорошо защищались, они контратаковали, мы не создали много явных моментов, потом пенальти...

Трудно найти явные моменты против «Атлетико», потому что они защищаются с исключительным настроем и эффективно».

О серии пенальти

«Не очень. Мы хотели поставить Эндрика бить пятым, но решили, что Рюдигер более собран. Мы говорили об этом. Я сказал Эндрику, что собираюсь поставить его пятым, и он не особо обрадовался. И я сказал: «Погодите, погодите», – высказался тренер «Реала ».