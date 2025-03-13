Куртуа о серии пенальти с «Атлетико»: «Я заметил, что Альварес коснулся мяча дважды, и сообщил об этом судье. Им немного не повезло»

Тибо Куртуа заявил, что сообщил судье об ошибке Хулиана Альвареса в серии пенальти.

Форвард «Атлетико» поскользнулся перед ударом в ворота «Реала» и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«Реал» обыграл «Атлетико » в ответном матча 1/8 финала Лиги чемпионов в серии 11-метровых (0:1, 4:2 по пен., первая игра – 2:1).

«Я заметил, что Хулиан коснулся мяча дважды, и сообщил об этом судье. Им немного не повезло. Мы не показали свой лучший футбол, но прошли дальше, и это главное.

УЕФА видит все четко. Мне надоело все время изображать жертву и плакать из-за подобных вещей. Арбитр не подсуживает ни одной из команд, ни в Испании, ни в Европе. Думаю, они все видели четко, поэтому и дали свисток. Они люди и могут ошибаться, но благодаря технологии ВАР они все четко видели», – сказал вратарь «Реала » Тибо Куртуа .