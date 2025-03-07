Месси пропустил 2-й матч подряд из-за перенапряжения мышц. У форварда «Интер Майами» 2+2 в 3 играх сезона
Лионель Месси пропустил второй матч подряд из-за перенапряжения мышц.
Форвард «Интер Майами» не попал в заявку на первую игру 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Кавальером» (2:0). В понедельник 37-летний аргентинец не сыграл с «Хьюстон Динамо» (4:1) в МЛС.
Ранее на этой неделе тренер флоридского клуба Хавьер Маскерано заявил: «У Лео нет травм. Проведя несколько матчей, он почувствовал усталость, у него перенапряжение, поэтому мы решили, что он не поедет в Хьюстон».
В 3 играх сезона во всех турнирах на счету Месси 2 гола и 2 ассиста.
9 марта «Интер Майами» примет «Шарлотт» в рамках МЛС.
Ранее стало известно, что Месси попал в предварительный состав сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Deporte Total USA
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