Маскерано о том, что Месси пропустил 2 матча кряду: «Играть без лучшего футболиста в мире тяжело. Но мы не хотим, чтобы он переутомился»
Хавьер Маскерано объяснил отсутствие Лионеля Месси в последних двух матчах.
Сообщалось, что у форварда «Интер Майами» перенапряжение мышц.
«Что касается Лео, то я следую предписаниям врачей команды. Они сказали мне, что у него нет ни травм, ни ушибов. Он устал после того, как отыграл в трех матчах за шесть дней.
Многие нюансы [влияют], изменения в погоде, в частности. И поскольку мы заботимся о нем и не хотим, чтобы он переутомился, мы, учитывая все риски, решили предоставить ему отдых.
Конечно, играть без лучшего футболиста в мире тяжело. Но мы должны двигаться вперед и уметь играть без него», – сказал тренер «Интер Майами» после 1-го матча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Кавальером» (2:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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