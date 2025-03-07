Матч окончен
«Интер Майами» без Месси обыграл «Кавальера» (2:0) в 1-м матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Суарес забил, у Бускетса пас на победный гол
«Интер Майами» обыграл «Кавальера» из Ямайки (2:0).
Команды провели первый матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Хавбек флоридцев Серджи Бускетс сделал пас на победный гол в этой игре, Луис Суарес поставил точку в матче на 83-й минуте.
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси пропустил вторую игру подряд.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
1/8 финала
Первый матч
Северная Америка. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 7 марта 01:00
1/8 финалаChase Stadium
Матч завершен
2 - 0
-XG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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