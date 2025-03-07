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  • «Интер Майами» без Месси обыграл «Кавальера» (2:0) в 1-м матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Суарес забил, у Бускетса пас на победный гол
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«Интер Майами» без Месси обыграл «Кавальера» (2:0) в 1-м матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Суарес забил, у Бускетса пас на победный гол

«Интер Майами» обыграл «Кавальера» из Ямайки (2:0).

Команды провели первый матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Хавбек флоридцев Серджи Бускетс сделал пас на победный гол в этой игре, Луис Суарес поставил точку в матче на 83-й минуте.

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси пропустил вторую игру подряд.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/8 финала

Первый матч

Северная Америка. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 7 марта 01:00
1/8 финала
Chase Stadium
Интер Майами
Матч завершен
2 - 0
-XG-
Кавальер
Коэффициенты
Матч окончен
Фрэй
90’
+2’
Редондо
89’
85’
Atkinson   Shad San Millán
85’
Rigters   Justin Dunn
  Суарес
83’
Мартинес   Аллен
75’
Сеговия   Афонсо
75’
74’
Adrian Ricardo Reid Jr.   Shamar Watson
74’
Shaquille Urekiel Dykimbe Stein   Овре
Суарес
66’
Бускетс   Брайт
64’
Кремаски   Руис
64’
  Альенде
61’
Фалькон   Лухан
50’
2тайм
Перерыв
Бускетс
24’
5’
Jalmaro Tyreese Calvin
Интер Майами:
Устари, Альба, Мартинес (Аллен, 75), Фалькон (Лухан, 50), Фрэй, Сеговия (Афонсо, 75), Бускетс (Брайт, 64), Редондо, Кремаски (Руис, 64), Альенде, Суарес, Риос, Аллен, Авилес, Лухан, Сэйлор, Брайт, Грессель, Моралес, Руис, Афонсо
1тайм
Кавальер:
Barclett, Кинг, Laing, Ainsworth, Zidon McLeary, Reid Jr. (Watson, 74), Allen, Atkinson (San Millán, 85), Rigters (Dunn, 85), Calvin, Stein (Овре, 74), White, Gooden, Овре, Dennis, Gordon, James, San Millán, Watson, Dunn, Oneil, Williams

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoЛуис Суарес
logoИнтер Майами
Кавальер
logoКубок чемпионов КОНКАКАФ
logoСерджи Бускетс
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