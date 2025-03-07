«Интер Майами» без Месси обыграл «Кавальера» (2:0) в 1-м матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Суарес забил, у Бускетса пас на победный гол

«Интер Майами» обыграл «Кавальера» из Ямайки (2:0).

Команды провели первый матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Хавбек флоридцев Серджи Бускетс сделал пас на победный гол в этой игре, Луис Суарес поставил точку в матче на 83-й минуте.

Форвард «Интер Майами » Лионель Месси пропустил вторую игру подряд.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/8 финала

Первый матч

Северная Америка. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 7 марта 01:00 1/8 финала Chase Stadium Интер Майами Матч завершен 2 - 0 - XG - Кавальер Коэффициенты Матч окончен Фрэй 90’ +2’ Редондо 89’ 85’ Atkinson Shad San Millán 85’ Rigters Justin Dunn Суарес

83’ Мартинес Аллен 75’ Сеговия Афонсо 75’ 74’ Adrian Ricardo Reid Jr. Shamar Watson 74’ Shaquille Urekiel Dykimbe Stein Овре Суарес 66’ Бускетс Брайт 64’ Кремаски Руис 64’ Альенде

61’ Фалькон Лухан 50’ 2 тайм Перерыв Бускетс 24’ 5’ Jalmaro Tyreese Calvin Интер Майами: Устари, Альба, Мартинес (Аллен, 75), Фалькон (Лухан, 50), Фрэй, Сеговия (Афонсо, 75), Бускетс (Брайт, 64), Редондо, Кремаски (Руис, 64), Альенде, Суарес, Риос, Аллен, Авилес, Лухан, Сэйлор, Брайт, Грессель, Моралес, Руис, Афонсо 1 тайм Кавальер: Barclett, Кинг, Laing, Ainsworth, Zidon McLeary, Reid Jr. (Watson, 74), Allen, Atkinson (San Millán, 85), Rigters (Dunn, 85), Calvin, Stein (Овре, 74), White, Gooden, Овре, Dennis, Gordon, James, San Millán, Watson, Dunn, Oneil, Williams

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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