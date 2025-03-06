«Челси» выиграл все 7 матчей в Лиге конференций с общим счетом 28:6
«Челси» выиграл все матчи в Лиге конференций.
Сегодня команда Энцо Марески победила «Копенгаген» (2:1) в гостях в 1/8 финала.
Ранее были обыграны «Шэмрок Роверс» (5:1), «Астана» (3:1), «Хайденхайм» (2:0), «Ноа» (8:0), «Панатинаикос» (4:1) и «Гент» (4:2).
Следует отметить, что поражение у лондонцев было в квалификации ЛК. В августе они сперва обыграли «Серветт» со счетом 2:0, а затем уступили ему 1:2 на этапе плей-офф.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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