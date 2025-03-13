Трент может не сыграть в финале Кубка лиги с «Ньюкаслом» из-за травмы в матче с «ПСЖ»
Участие Трента Александера-Арнолда в финале Кубка английской лиги находится под вопросом.
«Пока слишком рано говорить», – сказал тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
Защитник мерсисайдцев получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Финал Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» пройдет на «Уэмбли» 16 марта.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ливерпуля»
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