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  • Гордон, вероятно, пропустит финал Кубка лиги против «Ливерпуля» из-за удаления с «Брайтоном». Вингеру «Ньюкасла» грозит трехматчевая дисквалификация за толчок соперника
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Гордон, вероятно, пропустит финал Кубка лиги против «Ливерпуля» из-за удаления с «Брайтоном». Вингеру «Ньюкасла» грозит трехматчевая дисквалификация за толчок соперника

Энтони Гордон, скорее всего, пропустит финал Кубка английской лиги.

Вингер «Ньюкасла» получил прямую красную карточку от Энтони Тейлора за грубый толчок защитника Жан-Поля ван Хекке в матче 5-го раунда Кубка Англии против «Брайтона» (1:2).

24-летнему игроку грозит трехматчевая дисквалификация за агрессивное поведение. Если апелляция «Ньюкасла» не будет удовлетворена, это лишит его возможности сыграть в финале Кубка английской лиги 9 марта против «Ливерпуля».

Красные карточки в АПЛ переносятся на все внутренние турниры, а именно Кубок английской лиги и Кубок Англии, и наоборот – это означает, что эти матчи будут учитываться при отбытии дисквалификации.

Получение красной карточки в кубковом турнире может привести к пропуску матчей Премьер-лиги или других кубковых соревнований.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoЭнтони Гордон
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logoНьюкасл
logoКубок английской лиги
Энтони Тэйлор
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