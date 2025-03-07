Слот о матчах с «Саутгемптоном» в АПЛ, «ПСЖ» в ЛЧ и «Ньюкаслом» в Кубке лиги: «Ливерпуль» ждут три финала, и первый – главный. Надеюсь, фанаты придут не за 5 минут до свистка»

Арне Слот поделился ожиданиями от ближайших игр «Ливерпуля».

«Сейчас я полностью сосредоточен на «Саутгемптоне ». Это первый из трех финалов, которые нам предстоит сыграть в ближайшую неделю.

Для меня игра с «Саутгемптоном», безусловно, главная на этой неделе, и не только потому, что она первая, но и потому, что она очень важна для нас.

Каждый болельщик «Ливерпуля» с нетерпением ждет эту неделю. Мы знаем, что впереди финал [Кубка английской лиги], и все уже обсуждают со мной, какая будет атмосфера на матче Лиги чемпионов , но я искренне надеюсь, что громче всего фанаты будут вести себя завтра, а не во время финала или игры с «ПСЖ ».

Мне нужно убедить футболистов, что у нас впереди три финала, и я надеюсь, что на болельщиков я тоже повлияю так, что они поймут важность завтрашней игры. Надеюсь, они придут не за пять минут до стартового свистка. Надеюсь, стадион будет заполнен за полчаса до начала, а игроки получат свою награду за игру в Париже, за усердную работу.

У фанатов есть классные песни, они очень находчивы, и я надеюсь, что завтра мы все это услышим», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».