Трента заменили из-за повреждения во 2-м тайме матча с «ПСЖ». Защитник «Ливерпуля» неудачно приземлился в попытке отбора
Трент Александер-Арнолд вынужденно заменили в матче с «ПСЖ» из-за травмы.
Эпизод случился на 71-й минуте ответного матча 1/8 финала ЛЧ.
Защитник «Ливерпуля» пытался в прыжке, выставив вперед ногу, перехватить передачу Витиньи на фланге.
Трент не сумел добраться до мяча, игрок неудачно приземлился на правую ногу, после чего, почувствовав боль, остался лежать на газоне.
Арне Слот заменил англичанина на 73-й минуте, выпустив вместо него Джарелла Куанса.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости