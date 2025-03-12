Трента заменили из-за повреждения во 2-м тайме матча с «ПСЖ». Защитник «Ливерпуля» неудачно приземлился в попытке отбора

Трент Александер-Арнолд вынужденно заменили в матче с «ПСЖ» из-за травмы.

Эпизод случился на 71-й минуте ответного матча 1/8 финала ЛЧ.

Защитник «Ливерпуля » пытался в прыжке, выставив вперед ногу, перехватить передачу Витиньи на фланге.

Трент не сумел добраться до мяча, игрок неудачно приземлился на правую ногу, после чего, почувствовав боль, остался лежать на газоне.

Арне Слот заменил англичанина на 73-й минуте, выпустив вместо него Джарелла Куанса .