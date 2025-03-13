Симеоне после вылета: «Реал» всегда обыгрывает нас в ЛЧ, но ему приходится по-настоящему тяжело. Горжусь «Атлетико», мы контролировали игру»

Диего Симеоне считает, что «Атлетико» играл лучше «Реала» в ответном матче.

Игровое время завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев «Метрополитано», по пенальти победили гости.

«Я бы не стал говорить про удачу. Я бы лучше поговорил о том, что горжусь нашей командой и тем, как она всегда бьется. Это останется в истории всего того процесса, который проходит наш клуб.

Мы очень хорошо контролировали игру на протяжении всего матча, у нас были возможности увеличить счет, но не хватало точных действий в конце комбинаций. Соперник владел мячом, но не создавал голевых моментов. Он не забил пенальти, а мы, думаю, прекрасно потрудились.

Пенальти на тренировках – это не то же самое, что пенальти в матчах. Я не смотрел, как игроки бьют. Похоже, Хулиан Альварес коснулся мяча [дважды] при ударе, и если судья так считает, то пусть так и будет.

Я горжусь нашей командой. Наши фанаты, думаю, получили удовольствие от игры. «Реал » всегда или почти всегда обыгрывает нас в Лиге чемпионов, но ему приходится тяжело, по-настоящему тяжело», – сказал главный тренер «Атлетико » в эфире Movistar.