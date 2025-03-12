«Атлетико» 8 раз пробил до перерыва, в створ – трижды. У «Реала» 3 удара, точный – на 29-й минуте

«Атлетико» бил чаще «Реала» в 1-м тайме матча Лиги чемпионов.

Команды Диего Симеоне и Карло Анчелотти встречаются на «Метрополитано» в 1/8 финала турнира.

Хозяева открыли счет уже на 28-й секунде. Всего они нанесли восемь ударов, три из которых пришлись в створ. Гости пробили трижды, точным был удар на 29-й минуте.

При этом «Реал» больше владел мячом (63%), провел больше атак (41 против 20), точнее пасовал (95% против 87%).