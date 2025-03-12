Итурральде о руке Джулиано Симеоне в матче с «Реалом»: «Не наказуемо. Это естественное положение»

Судьи верно не назначили пенальти в ворота «Атлетико» в дерби.

К такому мнению пришел экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.

«Матрасники» принимают «Реал » в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

На 20-й минуте вингер гостей Винисиус Жуниор в падении переправил мяч штрафную площадь соперника. Мяч коснулся кисти руки игрока хозяев Джулиано Симеоне .

Главный арбитр Шимон Марчиняк не назначил пенальти, ВАР не стал вмешиваться.

«Даже если мяч попал [в руку], это не наказуемо. Это естественное положение», – сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес .

Фото: кадр из трансляции