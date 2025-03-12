У Гуарирапы 0 голов в 18 матчах за ЦСКА во всех турнирах

Сауль Гуарирапа не забил ни одного гола за ЦСКА.

Нападающий армейцев не смог отличиться результативными действиями в первом матче против «Динамо » в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1). Он вышел на поле на 77-й минуте.

Венесуэлец провел 18 игр за ЦСКА во всех турнирах после перехода из «Сочи» и ни разу не забил.

Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь .