У ЦСКА четыре победы и две ничьих в шести последних матчах
ЦСКА выиграл четыре из шести последних матчей.
Сегодня команда Марко Николича одолела «Динамо» (2:1) в Фонбет Кубке России.
В последних шести играх в чемпионате и Кубке армейцы также победили «Рубин» (3:0), «Факел» (1:0) и «Химки» (1:0), а также сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и «Зенитом» (0:0).
16 марта ЦСКА сыграет в гостях у «Акрона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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