У ЦСКА четыре победы и две ничьих в шести последних матчах

ЦСКА выиграл четыре из шести последних матчей.

Сегодня команда Марко Николича одолела «Динамо » (2:1) в Фонбет Кубке России.

В последних шести играх в чемпионате и Кубке армейцы также победили «Рубин» (3:0), «Факел» (1:0) и «Химки» (1:0), а также сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и «Зенитом» (0:0).

16 марта ЦСКА сыграет в гостях у «Акрона».