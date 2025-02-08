Проект календаря Мир РПЛ: 1-й тур состоится 20 июля, последний – 17 мая, Суперкубок – 12 или 13 июля («РБ Спорт»)

Появился проект календаря Мир РПЛ на сезон-2025/26.

Согласно материалам, которые оказались в распоряжении «РБ Спорт», OLIMPBET Суперкубок России будет назначен на 12 или 13 июля, а первый тур РПЛ сезона-25/26 состоится 20 июля.

До зимней паузы состоятся 18 туров, дата последнего перед перерывом – 7 декабря, первый весенний тур – 1 марта.

Заключительный, 30-й тур намечен на 17 мая, финал Кубка России должен пройти 23 мая.

Текущий чемпионат России завершится 24 мая, а финал Фонбет Кубка России состоится 1 июня.