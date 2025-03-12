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Тренер «Ростова» Альба о 0:1 от «Зенита»: «Понравилось, что ребята сражались до последнего. У нас было много шансов забить»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги игры с «Зенитом».

Ростовчане проиграли первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 0:1. 

«Мне понравилось, что ребята сражались до последнего, у нас было много шансов забить мяч. Единственное, что мне не понравилось – результат.

Какие‑то замены были запланированы, какие‑то решили сделать по ходу игры. У Роналдо все хорошо, но нужно изучить досконально, что случилось», – сказал Альба.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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