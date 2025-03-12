Тренер «Ростова» Альба о 0:1 от «Зенита»: «Понравилось, что ребята сражались до последнего. У нас было много шансов забить»
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги игры с «Зенитом».
Ростовчане проиграли первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 0:1.
«Мне понравилось, что ребята сражались до последнего, у нас было много шансов забить мяч. Единственное, что мне не понравилось – результат.
Какие‑то замены были запланированы, какие‑то решили сделать по ходу игры. У Роналдо все хорошо, но нужно изучить досконально, что случилось», – сказал Альба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости