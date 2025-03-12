«Ростов» не проиграет «Зениту» в первом матче 1/2 финала Кубка, считают букмекеры. На выходных петербуржцы играют со «Спартаком»
«Ростов» примет «Зенит» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Букмекеры считают, что ростовчане не проиграют на своем поле – на это можно поставить за 1.79. На победу клуба из Санкт-Петербурга дают коэффициент 2.10.
В воскресенье «Зенит» сыграет против «Спартака» в рамках 21-го тура чемпионата России.
Матч «Ростов» – «Зенит» состоится 12 марта и начнется в 18:15 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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