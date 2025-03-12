Тедеев о 2:3 со «Спартаком» в Кубке: «Акрон» не заслуживал поражения и должен был идти дальше, но это футбол. Вышедшие на замену игроки перевернули матч»
Тольяттинцы уступили (2:3) во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и вылетели из турнира.
– За счет чего удалось перевернуть игру?
– За счет воли, характера, хороших футболистов в моей команде, их хорошей физической и психологической подготовки. Никто не соглашался с тем, что происходит на поле. Вышедшие на замену футболисты полностью перевернули ход игры. Если бы мы не пропустили третий мяч – к сожалению, это произошло очень быстро после забитого.
Мы сегодня точно не заслуживали поражения. Я считаю, что мы должны были идти дальше, но это футбол. Против нас играли мастера, которые сумели воспользоваться нашими ошибками. К сожалению, в футболе так часто бывает. Я горжусь футболистами, с которыми работаю.
– Почему таким получился первый тайм?
– Прежде всего – большая ротация в составе, что мы предполагали. Может быть, кому‑то не удалось показать лучший футбол. Были пропущены в простых ситуациях первые два гола. Могли действовать успешнее в этих эпизодах. Ожидали, что в первом тайме нам будет сложно, но что до такой степени, я не ждал.
– Теперь можно сосредоточиться на чемпионате, это плюс или минус?
– В любом случае, когда команда проигрывает, это минус. У нас есть силы, резерв, наша команда показала, что мы могли и дальше играть в Кубке, – сказал главный тренер «Акрона».
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