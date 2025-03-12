Тренер «Спартака» Сакич о 3:2 с «Акроном»: «Было непросто, но мы победили – заслуженно, думаю. В первом тайме мы доминировали»
Во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России красно-белые победили в гостях со счетом 3:2.
– Спокойно складывался первый тайм. Что случилось во втором?
– Мы в первом тайме действительно доминировали, забили два гола. После перерыва «Акрон» создал нам трудности, но самым главным для нас было победить и пройти дальше. Это было нашей целью.
– Замены во втором тайме вы делали, чтобы вернуть контроль игры в свои руки?
– Да. Замены были сделаны, чтобы взять под контроль свою игру и выбрать правильный темп. Было непросто, но тем не менее мы победили. Я думаю, что победили заслуженно. Единственное, что не понравилось, – мы вели в два мяча, но позволили сопернику приблизиться. Это отрицательный момент, но будем работать над этим.
– Мартинс в этом Кубке России забил уже пять голов.
– Мартинс – прекрасный игрок. Он неоднократно показывал это и в этой игре показал в очередной раз. Мы им очень довольны.
– Как оцените игру новичков в Кубке?
– Это был первый раз для них с первых минут. Это непросто, учитывая все обстоятельства. Уверен, что постепенно они найдут свою игру и очень сильно нам помогут, – сказал тренер «Спартака», руководивший командой в отсутствие дисквалифицированного Деяна Станковича.
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