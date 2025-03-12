Тренер «Спартака» Сакич о 3:2 с «Акроном»: «Было непросто, но мы победили – заслуженно, думаю. В первом тайме мы доминировали»

Тренер «Спартака» Сакич назвал заслуженной победу клуба в матче с «Акроном».

Во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России красно-белые победили в гостях со счетом 3:2.

– Спокойно складывался первый тайм. Что случилось во втором?

– Мы в первом тайме действительно доминировали, забили два гола. После перерыва «Акрон » создал нам трудности, но самым главным для нас было победить и пройти дальше. Это было нашей целью.

– Замены во втором тайме вы делали, чтобы вернуть контроль игры в свои руки?

– Да. Замены были сделаны, чтобы взять под контроль свою игру и выбрать правильный темп. Было непросто, но тем не менее мы победили. Я думаю, что победили заслуженно. Единственное, что не понравилось, – мы вели в два мяча, но позволили сопернику приблизиться. Это отрицательный момент, но будем работать над этим.

– Мартинс в этом Кубке России забил уже пять голов.

– Мартинс – прекрасный игрок. Он неоднократно показывал это и в этой игре показал в очередной раз. Мы им очень довольны.

– Как оцените игру новичков в Кубке?

– Это был первый раз для них с первых минут. Это непросто, учитывая все обстоятельства. Уверен, что постепенно они найдут свою игру и очень сильно нам помогут, – сказал тренер «Спартака », руководивший командой в отсутствие дисквалифицированного Деяна Станковича .