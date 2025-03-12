«ПСЖ» не готовился к серии пенальти, заявил Энрике: «Это лотерея, которая на самом деле не лотерея. Все зависит от ощущений игроков и вратаря, а не от того, что думаю я»

Луис Энрике заявил, что в «ПСЖ» не готовились к серии пенальти.

Парижане прошли «Ливерпуль » в серии пенальти в 1/8 финала ЛЧ (1:1 – общий счет, 4:1 – пенальти).

«Мой опыт подсказывает мне: на прошлом чемпионате мира, в матче Испания – Марокко, мы пробили три пенальти. Исполнителями были три игрока очень высокого уровня – и все три удара были неудачными. Мы отправились домой, даже не пробив четвертый удар.

В этот раз мы не готовились к пенальти. Витинья, Усман (Дембеле ), Гонсалу (Рамуш) пробили. А последний удар нанес 19-летний парень – Дезире Дуе . А на воротах стоял Джиджо Доннарумма.

В конечном итоге все зависит больше от ощущений игроков и вратаря, чем от того, что думаю я. Это лотерея, которая на самом деле не лотерея. Думаю, настрой моих игроков проявился в том, как они исполнили свои пенальти – уверенно и точно. И, конечно, Джиджо тоже сделал свое дело», – сказал главный тренер «ПСЖ».