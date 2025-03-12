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«Астон Вилла» ведет переговоры с «ПСЖ» о выкупе Асенсио. Парижане запрашивают за хавбека 15 млн евро (Give Me Sport)

«Астон Вилла» хочет подписать Марко Асенсио на постоянной основе.

По данным Give Me Sport, клуб из Бирмингема активно ведет переговоры с «ПСЖ» о выкупе 29-летнего полузащитника по окончании аренды. Асенсио также готов подписать полноценный контракт с «Астон Виллой».

Отмечается, что «ПСЖ» не рассчитывает на Асенсио в дальнейшем. Парижане готовы расстаться с полузащитником, чей контракт истекает в 2026 году, за 15 миллионов евро.

Кроме того, «Астон Вилла» рассматривает выкуп за 40 млн евро Маркуса Рэшфорда, арендованного у «Манчестер Юнайтед», а также проявляет интерес к Жоау Феликсу.

В 7 матчах в составе «Астон Виллы» во всех турнирах Асенсио отметился 5 голами. Подробную статистику испанца можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Give Me Sport
logoМарко Асенсио
logoЖоау Феликс
logoлига 1 Франция
logoМанчестер Юнайтед
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoМаркус Рэшфорд
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