Георгий Черданцев: «Энрике в «ПСЖ» показывает, как можно играть в крутой современный футбол без «собаки» в центре поля. В «Спартаке» Пруцев-Умяров в центре и Мартинс вокруг них – рабочая гипотеза»
Георгий Черданцев предложил «Спартаку» использовать тактику «ПСЖ».
«Луис Энрике показывает, как можно играть в крутой современный футбол без «собаки» в центре поля. А наоборот с двумя маленькими, быстрыми техничными полузащитниками – Витинья и Невеш.
По идее собакой у них должен быть Руис, но он вчера большую часть матча играл выше Витиньи и Невеша. Витинья прямо вообще топ. Очень понравился. Симпатичная команда у них.
То есть, теоретически, например, если взять тот же «Спартак», Пруцев-Умяров в центре и Мартинс вокруг них, это вполне рабочая гипотеза, если ориентироваться на «ПСЖ», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
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