Анри считает Рафинью лидером в борьбе за «Золотой мяч»: «Он в лучшей форме, забил много голов и всего один с пенальти. Не говорю, что Кейн или Салах плохи, но стоит говорить о нем чуть больше»

Тьерри Анри назвал Рафинью одним из претендентов на «Золотой мяч».

«Он на высоте. По-моему, Рафинья лидирует [в борьбе за «Золотой мяч »]. Он забил 11 голов в Лиге чемпионов.

Мо Салах – явный кандидат, Кейн также среди претендентов, Дембеле ... Очевидно, у вас будут шансы, если хорошо выступить в Лиге чемпионов и выиграть свой чемпионат. Но Рафинья в своей лучшей форме, он забил много голов и всего один – с пенальти.

Я не говорю, что Кейн или Салах, который проводит в АПЛ такой сезон, которого мы больше не увидим, не должны бить пенальти, но если игрок забивает без них столько же, сколько остальные... Я не имею в виду, что то, что они сделали, плохо – это невероятно, но о нем стоит говорить чуть больше.

То, что делает Рафинья, помимо защиты и прессинга... Потому что, когда у вас есть полноценный нападающий, нужно уметь прессинговать, защищаться, помогать крайним защитникам. Нужно делать многое, и Рафинья делает все это», – сказал бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» в эфире CBS Sports.