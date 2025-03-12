Риоло хвалит Энрике: «Он больше не устраивает эксперименты, от которых болела голова, не ведет себя высокомерно. Я редко видел «ПСЖ», в котором игроки так много и слаженно бегают»

Журналист Риоло высказал редкую похвалу в адрес тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

«ПСЖ » прошел «Ливерпуль» в 1/8 финала ЛЧ (1:1 – общий счет, 4:1 – по пенальти).

«Я говорю ему браво, особенно потому, что он сильно изменился. Он больше не устраивает свои эксперименты, от которых у всех болела голова, когда было невозможно понять, какой состав выйдет на поле. Он больше не ведет себя высокомерно, заносчиво и с презрением. Я даже слышал, как он говорил по-французски.

Уже два месяца я вижу, как он ставит логичные составы, которые всем понятны, с командным духом и безупречным настроем. В последние годы я редко видел «ПСЖ», в котором игроки так много и слаженно бегают. Видно, какая энергия тратится на поле – это делает команду невероятно привлекательной. Если ты любишь «ПСЖ», то горд видеть такую команду, которая борется», – сказал журналист Даниэль Риоло.