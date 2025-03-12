В «Марселе» недовольны отношением Гринвуда к делу и отсутствием усилий
В «Марселе» недовольны Мэйсоном Гринвудом.
По данным RMC Sport, во французском клубе раздражены беззаботностью форварда, отношением к делу и отсутствием усилий.
Отмечается, что существует несоответствие между его потенциалом и вкладом в игру. Учитывая стиль игры команды, каждый игрок должен быт в тонусе и вовлечен в игру.
Гринвуд забил 15 голов в 25 матчах сезона Лиги 1. Его статистика доступна здесь.
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